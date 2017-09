Expeditie Grunnen: 'Verliefd? Nooit weer!'

Vier jaar geleden verliezen Koos en Emmy allebei hun partner. Maar twee jaar later vinden ze elkaar bij het koor waar ze zingen. Zaterdagmiddag gaven ze elkaar het ja-woord in de Fraeylemaborg in Slochteren.

'De bewoonster is haar hele hebben en houden kwijt. Er viel niets meer te redden, de brand greep erg snel om zich heen', zegt Marcel Lasker, ploegchef van de brandweer in Scheemda. We reden langs de boerderij die totaal is afgebrand en dat maakte veel indruk.- Reacties op grote brand in Nieuw-Scheemda- Begraven of cremeren? Uitvaart informatiemarkt in Meeden- Mobiliteitsmarkt in Stadskanaal- Postbode in Sappemeer- Ride & Run in Sappemeer- Bijzonder huwelijk in SlochterenDe uitzending van Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via Uitzending Gemist Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!