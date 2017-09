Robben draagt bij aan zege Bayern München

Arjen Robben heeft zaterdag met een doelpunt bijgedragen aan de ruime overwinning van Bayern München op FSV Mainz 05. De Bedummer nam in de eigen Allianz Arena de tweede treffer van de Duitse kampioen voor zijn rekening. De ploeg van trainer Carlo Ancelotti versloeg Mainz met 4-0.

Robben had ook al een aandeel in de openingstreffer van Thomas Müller. Hij veranderde het schot van Müller licht van richting, waardoor keeper René Adler kansloos was.Op aangeven van Joshua Kimmich tekende Robben zelf in de 23e minuut voor de 2-0. De aanvoerder van Oranje stiftte de bal met rechts beheerst langs Adler en vierde zijn treffer aan de zijlijn met Franck Ribéry, die hem na een uur spelen kwam aflossen op het veld.Bayern liep dankzij twee doelpunten van Robert Lewandowski in de tweede helft uit naar een royale zege. De Poolse spits voert nu met vijf treffers de topscorerslijst in de Bundesliga aan.De ploeg van Ancelotti herstelde zich van de nederlaag vorige week bij TSG Hoffenheim (2-0). Doordeweeks won Bayern in de Champions League wel van Anderlecht (3-0). Met negen punten uit vier wedstrijden staat de 'Rekordmeister' voorlopig op de tweede plaats, achter Hannover 96 dat al tien punten heeft.