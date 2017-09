Jong FC Groningen wint overtuigend van ACV

(Foto: Stefan Bleeker/RTV Noord)

FC Groningen onder 23 heeft zaterdagmiddag overtuigend van ACV uit Assen gewonnen. Op een regenachtig Corpus den Hoorn werd het 5-1 voor de ploeg van Alfons Arts.

De FC kwam erg goed uit de startblokken. Al na zes minuten stond er 2-0 op het scorebord. Aanvoerder Michael Breij scoorde binnen de vijf minuten de openingstreffer en twee minuten later was het Tim Freriks die de score verdubbelde.



Strafschop

ACV kon daarna snel wat terugdoen nadat de scheidsrechter de gasten een strafschop toekende. Doelman Jan Hoekstra redde echter uitstekend op het schot van Pascal Huser. De FC bleef goed spelen en in de 37ste minuut besliste Joël Donald het duel nadat hij een strafschop benutte.



Na de rust scoorde de FC nog twee keer. Aanvoerder Breij en invaller Robbert de Vos maakten de vierde en de vijfde. ACV scoorde nog namens Marco van der Heide de eretreffer. Dankzij de overwinning staat de ploeg van Alfons Arts op de derde plaats in de Derde Divisie Zaterdag.



