Gehavend Lycurgus verliest twee keer in Annen

Volleybalclub Abiant Lycurgus heeft zaterdagmiddag in Annen twee oefenduels verloren. Het Duitse SVG Lüneburg en Orion uit Doetinchem waren te sterk voor de kampioen van Nederland.

De Groningers speelden in Annen twee oefenwedstrijden van drie sets. Coach Arjan Taaij had hiervoor slechts negen spelers tot zijn beschikking. Auke van de Kamp (hand), Pascal Hoogstra (knie), Erik Mattson (rug), Niels de Vries (buikspier) en Dennis Borst (knie) waren niet fit.Lycurgus verloor het eerste duel met 0-3 (20-25, 13-25, 9-15) van Lüneburg. Vrijdagavond verloor Lycurgus al met 2-3 (25-21, 19-25, 22-25, 27-25, 16-18) van de nummer vijf van Duitsland. De ploeg van coach Arjan Taaij verloor later op de middag met 1-2 (21-25, 25-23, 22-24) van Orion.De ploeg uit Doetinchem is op zondag 1 oktober in het Alfa-college Sportcentrum de tegenstander van Lycurgus in de strijd om de Supercup. De Groningers spelen voor die tijd nog een oefentoernooi in Polen.