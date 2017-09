Ondermaats Groningen incasseert pijnlijke nederlaag tegen NAC

FC Groningen heeft zaterdag een uiterst pijnlijke nederlaag geleden tegen NAC Breda. Het werd in het Rat Verlegh stadion 2-1 voor de Bredanaars. Rai Vloet bracht NAC op een 2-0 voorsprong, Mimoun Mahi deed iets terug maar het was niet genoeg.

De ploeg van trainer Ernest Faber speelde in een 5-3-2 opstelling een tergend slechte eerste helft. Er werd geen enkele kans afgedwongen en NAC drukte de gasten in de verdediging. Doordat het vizier van de thuisploeg niet op scherp stond en Padt een paar aardige reddingen in huis had bleef het bij rust nog 0-0.In een tijdsbestek van twee minuten sloeg NAC na de onderbreking wel toe. Eerst was het in de 58e minuut Angelino die Vloet wegstuurde met een scherpe pass. Verdedigend werd er niet ingegrepen bij de FC waardoor Vloet de bal langs Padt kon schieten.Vlak daarna was het opnieuw Vloet die Groningen pijn deed. Na een klutssituatie viel de bal voor zijn voeten en hij schoot raak: 2-0. Twintig minuten voor tijd kwam de spanning terug in de wedstrijd door een doelpunt van Mahi.De Groningers gingen op jacht naar de gelijkmaker en deze leek er nog te komen toen Mahi in blessuretijd binnen tikte. De grensrechter had echter terecht de buitenspel vlag gehesen. Hierdoor bleef het 2-1 in het voordeel van NAC.FC Groningen zakt door deze nederlaag voorlopig naar de elfde plaats in de eredivisie met vijf punten uit vijf wedstrijden.