Dit is het cijfer van de supporters voor de FC vs NAC

FC Groningen verloor zaterdagavond zeer teleurstellend met 2-1 van NAC Breda. Rai Vloet zette NAC op een 2-0 voorsprong. Mimoun Mahi deed twintig minuten voor tijd iets terug, maar verder kwam de ploeg van coach Ernest Faber niet.

We vroegen jullie, de supporters, jullie stem uit te brengen over deze wedstrijd. Welk cijfer gaven jullie de FC?Het gemiddelde cijfer van de wedstrijd tegen NAC Breda was een 2,4. Oftewel Zelden zo'n slechte pot gezien van de FC. Er werden 946 stemmen uitgebracht.Volgende week vragen wij jullie opnieuw jullie mening. De FC neemt het dan op eigen veld op tegen FC Twente.