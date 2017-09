Reijnen: 'De spelersgroep staat achter Faber'

De druiven waren zuur voor FC Groningen na de 2-1 nederlaag tegen NAC Breda. Centrale verdediger Etiënne Reijnen sprak na afloop van het duel tegen de Bredanaars duidelijke taal.

'We krijgen kritiek over ons heen, terecht. Daar moeten we maar mee dealen. Donderdag in de beker moeten we er weer staan,' aldus Reijnen.'Alle spelers voelen een stukje verantwoordelijkheid. Het kan en moet beter. Dat gaan we laten zien. De spelersgroep staat absoluuut achter Ernest Faber,' besloot Reijnen zijn verhaal.Faber beseft dat de nederlaag hard aankomt en dat daardoor het zelfvertrouwen van de spelers is aangetast. 'We konden weinig vrije ballen vasthouden, schoten ze zomaar weg. Dat vond ik minder. Het zit op dit moment tegen, dan gaat het vertrouwen naar beneden.'Na afloop stonden algemeen directeur Hans Nijland en technisch manager Ron Jans naast de dug-out. Dit is niet gebruikelijk in uitwedstrijden. 'Het was een gezellig onderonsje, rugdekking,' verklaarde Faber. 'We doen alles samen. Die betrokkenheid, daar houd ik wel van. We hebben even kunnen overleggen en praten. Ik voel vertrouwen, volledig. Blijven lachen dat is belangrijk.'Zowel Jans als Nijland benadrukte na afloop dat ze het gebruikelijk vinden om meteen na afloop van een wedstrijd bij te praten en de technische staf op te vangen. In de laatste minuten staan ze altijd vlakbij het veld om de slotfase van dichtbij te zien. Bij NAC was er geen andere plek dan direct naast de dug-out. Op de vraag of beide heren volledig vertrouwen hebben in Faber was het antwoord een volmondig ja.