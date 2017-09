Kamerlingh Onnes schrapt schoolreis na aanslag

Het Kamerlingh Onnes College in Groningen schrapt een schoolreis naar Londen voor de leerlingen van Havo 4. Reden is een aanslag op een metro in de Britse hoofdstad afgelopen vrijdag.





'Als zeer gemotiveerde Londenbegeleiders betreuren we dit besluit te moeten nemen',



Maandag volgt een bijeenkomst voor de leerlingen en ouders.

