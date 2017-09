Hoge opkomst voor eerste Airport Night Run

(Foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

Meer dan 2300 lopers hebben afgelopen zaterdagavond meegedaan met de eerste edite van de Mobility Service Airport Night Run.

Bij dit hardloopevenement hebben de lopers gerend door de bossen van Vosbergen en over de landingsbaan van het vliegveld. Daarnaast werden de deelnemers onderweg verrast door entertainment en lichteffecten.



Vrolijke gezichten

'Al die vrolijke gezichten, daar doen we het voor', zegt Elske Dijkstra van Golazo Noord Nederland die het evenement organiseerde. Dijksta is heel erg blij met de grote opkomst voor de eerste editie.



De finish was bij de terminal waar bezoekers doorgaan vertrekken of aankomen. Daar kregen alle deelnemers een gethematiseerd bagagelabel.