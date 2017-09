Rector Kamerlingh Onnes: 'Het was een moeilijke beslissing'

'Het was echt een dilemma, want het is een besluit dat je nooit helemaal goed kan doen', aldus rector Sjouke Wouda van het Kamerlingh Onnes college.

De schoolreis naar Londen voor 70 leerlingen van Havo 4 is geschrapt vanwege de aanslag op een metro in Londen die afgelopen vrijdag plaatsvond. Premier May heeft het dreigingsniveau van ernstig naar kritiek verhoogd.'We hebben het nieuws op de voet gevolgd en hebben dus gezien dat het dreigingsniveau is verhoogd. Daardoor hebben we besloten om de reis niet door te laten gaan. Ook omdat al een aantal ouders had doorgeven dat hun kind niet mee zou gaan', zegt de rector.De rector heeft lang over het besluit getwijfeld. 'We hadden graag willen gaan, maar we hadden in dit geval niet de verantwoordelijkheid kunnen dragen.' De reis naar Londen is een lange traditie van de school.Een aantal ouders hebben positief gereageerd met begrip voor het besluit. 'De leerlingen hebben uiteraard wat genuanceerder gereageerd. Een aantal vindt het heel jammer en een aantal snapt het. Wat dat betreft mixed feeling', aldus rector Wouda.Of er een nieuwe schoolreis komt is nog niet bekend. 'We moeten dat uitzoeken en daar hebben we meer tijd voor nodig.' Maandag volgt bijeenkomst voor de leerlingen en ouders.