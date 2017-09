Hans Nijland kan brief van voetbalsters verwachten

Zo'n veertig meisjes deden zaterdag mee aan een voetbalclinic in Harkstede. Drie speelsters van SC Heerenveen deden op het veld van VV Harkstede hun best om de jonge voetbalsters op weg te helpen naar wellicht een mooie carrière.

Hun toekomst ligt vooralsnog in Heerenveen, maar als het aan de voetbalsters zelf ligt, dragen ze later het shirt van FC Groningen. En later is zo snel mogelijk. De roep om een vrouwenafdeling bij de FC wordt luider.'Misschien moeten we een brief schrijven aan directeur Hans Nijland. Vrouwenvoetbal bij FC Groningen moet zeker gaan gebeuren', zeggen de meisjes in koor. De clubleiding van FC Groningen liet eerder weten er niet aan te beginnen vanwege financiële redenen.Eén meisje van VV Gorecht draagt een Heerenveen-shirt. 'Ik hou van Heerenveen en wil er later ook gaan spelen. Tenminste als FC Groningen geen vrouwenafdeling begint. Ze moeten een keer rondkijken in provincie. Misschien dat ze zich bedenken.'Na afloop krijgen alle meiden een certificaat van deelname. Heerenveen speelster Devi Venema zet haar handtekening eronder. De keepster uit Winschoten hoopt ook dat FC Groningen ooit een vrouwenafdeling krijgt. 'Het belangrijk dat Groningen een vrouwenelftal krijgt. Nijland moet een keer over z'n hart strijken, maar dat roep ik al een aantal jaren.'