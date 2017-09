'Hebben vrouwen uit het noorden allemaal dezelfde kapper?'

De presentatrice Catherine Keyl heeft in haar column 'Leeftijdsgrens' in de Telegraaf de nodige kritiek op vrouwen uit het noorden. Ze zien er volgens Keyl niet uit.

'Waarom hebben veel vrouwen in het Noorden opgeschoren haar van achter, een lange kruin en aan de zijkant een mannenkapsel? Hebben de kappers daar goedkoop samen een mal ingekocht en knippen ze nu bijna alle vrouwen zo?', schrijft de presentatrice.Ze heeft niet alleen kritiek op het haar, maar ook op het figuur. Volgens Keyl zijn de vrouwen uit het noorden ook nog eens te dik. 'Dus het effect is een mini-hoofd op een groot lichaam.'De presentatrice geeft in haar column al aan dat veel mensen het niet eens met haar zullen zijn. 'Maar ik vind het zo jammer dat vrouwen die er prachtig uit zouden kunnen zien door kappers en verkeerde adviezen foeilelijk worden gemaakt.'