'Weer een wanvertoning? Dan vrees ik voor het huwelijk tussen FC Groningen en Faber'

Als FC Groningen volgend weekend thuis tegen FC Twente opnieuw een wanvertoning op de mat legt, dan vreest clubwatcher Elwin Baas voor het ontslag van trainer Ernest Faber. 'Het is examentijd.'

Baas ziet na het 2-1 verlies tegen NAC Breda geen aanknopingspunten voor verbetering: 'Er wordt wekelijks enorm geschoven met systemen en opstellingen, er moet duidelijkheid komen naar de spelers toe. Er moet vertrouwen gegeven worden.''De publieke opinie keert zich enorm tegen hem op dit moment, het is een sneeuwbaleffect en dat lijkt onhoudbaar. Hoe vervelend dat ook is voor een trainer, maar hij is eindverantwoordelijk voor het vertoonde spel. En dat is een zorgenkindje.'Voor de clubleiding begint het een hoofdpijndossier te worden, zegt Baas: 'Er wordt intern enorm veel gediscussieerd. Hoe krijg je het stadion weer vol? En hoe krijg je de ploeg weer aan het spelen? Zo'n seizoen kun je ook financieel niet te vaak lijden, een cruciale fase dus.'Volgende week zondag om half drie is volgens Baas dan ook 'examentijd' voor Faber. 'Wordt het weer een wanvertoning, zoals tegen VVV en de eerste helft tegen NAC, dan vrees ik voor het huwelijk tussen Faber en FC Groningen.'