Derguti moet Leekster Eagles loslaten

Oranje Nassau heeft Erolind Derguti verboden om nog langer uit te komen voor Leekster Eagles. De speler kwam, als het aan Oranje Nassau ligt, afgelopen vrijdag voor de laatste keer in actie in de zaal.

'We hebben hem dit seizoen voor de volle honderd procent nodig. Je kunt niet op twee paarden wedden. Daarnaast heeft hij bij ons als eerste een contract getekend en krijgt hij een vergoeding', stelt Oranje Nassau-trainer Patrick Zwart. 'De belasting en kans op blessures van drie keer trainen en twee wedstrijden in de week zijn simpelweg te groot.'Bij Leekster Eagles is men verbolgen over het verbod. 'Dit is volslagen belachelijk en we leggen ons er niet bij neer', laat trainer Gerke Hoogeveen weten. Wat de stappen precies zijn wil Hoogeveen voorlopig niet kwijt.Derguti liet vorige week na de bekerwedstrijd tegen Urk al doorschemeren dat hij moet stoppen in Leek. Oranje Nassau-trainer Zwart stemde nog in met één wedstrijd.Dat was vrijdagavond. Hij was één van de uitblinkers bij Leekster Eagles in de gewonnen wedstrijd tegen 't Knooppunt. Hij scoorde twee keer. Smetje op zijn optreden was de rode kaart in de slotfase.Zaterdag speelde Derguti op het veld met Oranje Nassau de bekerwedstrijd tegen Hardegarijp.