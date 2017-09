'Hoe moeten we het hier schoonhouden als we geen prullenbakken hebben?'

(Foto: Susanne Evers/RTV Noord) (Foto: Susanne Evers/RTV Noord) (Foto: Susanne Evers/RTV Noord)

'De gemeente beloofde ons drie prullenbakken, maar er staat er maar één en daar zat tot vorige week niet eens een bodem in', vertelt Thomas Tielman in Expeditie Grunnen.

Hij is één van de Veendamse jongeren die wil dat er onderhoud wordt gepleegd aan de skatebaan in Park Borgerswold. Die ligt er volgens hen achterstallig bij.



Struikelen

Een losse vuilniszak bungelt in een vuilnisbakframe en het terrein ligt vol takken en bladeren. Ook ontbreekt er licht het op de baan. 'Als we hier 's avonds willen skaten, dan zien we niks', vertelt Tielman terwijl hij naar de halfpipes wijst. 'Die is helemaal niet gelijk met de grond, waardoor je struikelt als je er vanaf gaat met je skateboard.'



'Hoe moeten we dat doen?'

De gemeente wil dat de jongeren de baan zelf schoonhouden. 'Maar hoe moeten we dat doen als er geen prullenbakken zijn?' Tielman en zijn vrienden kaartten het probleem meermaals aan bij de gemeente.



Nieuwe baan

Wethouder Henk-Jan Schmaal laat weten de baan ook 'een grote troep' te vinden en komt met goed nieuws voor de skaters: 'We zijn bezig met de bouw van een nieuwe campus. Die moet in 2021 klaar zijn, maar we binnen nu al met de sportinrichting ervan. Binnen anderhalf jaar moet die er zijn en daar hoort ook een nieuwe skatebaan bij.'



'Ik ga in overleg'

Tot die tijd belooft de wethouder verbetering voor het oude park op Borgerswold: 'Ik ga in overleg met mijn collega van het beheer en dat wordt vast geregeld', laat Schmaal weten.