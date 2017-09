GHHC krijgt enorm pak slaag van Den Bosch

De hockeysters van GHHC hebben zondagmiddag de uitwedstrijd tegen landskampioen Den Bosch met maar liefst 8-0 verloren.

Het team van coach Marc Materek werd in de eerste 35 minuten volledig overlopen en keek bij rust al tegen een 7-0 achterstand aan.De ploeg zakte in de eerste helft door de eigen ondergrens heen en gaf op alle onderdelen van het spel niet thuis. Na een kwartier spelen had Den Bosch al vier treffers gescoord. De Groningse vrouwen kwamen totaal niet in het spel voor en bijna elk schot op doel van de thuisploeg werd een doelpunt.In de tweede helft herstelden de gasten zich enigszins en gaven redelijk tegengas. Den Bosch was tevens minder scherp in de afwerking van de kansen. Zo wist GHHC verdere grote schade te beperken.Keepster Jantien Gunter kreeg nog één tegentreffer te verwerken. Lieke Hulsen en Lideweij Welten scoorden allebei twee keer voor de Bosschenaren.GHHC staat na twee wedstrijden puntloos onderaan in de hoofdklasse.