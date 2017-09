Expeditie Grunnen: Haalt de wethouder een nat pak?

Met zijn leren schoenen aan, stropdas voor en helm op stapt wethouder Henk-Jan Schmaal op zijn fiets. Tijdens 'Vol gas over de plas' in het Veendamse Park Borgerswold mag hij als eerste proberen om over de smalle baan het water over te racen om droog de bel te luiden.

Lukt 't hem of haalt hij een nat pak? Je ziet in het Expeditie Grunnen van zondag 17 september.Voor de veertienjarige Bram Jansen is het maandag een vrolijke en verdrietige dag tegelijk. Het is de zesde sterfdag van zijn vader, maar zijn moeder is ook jarig. 'We gaan wel even bij hem langs, maar vieren ook gewoon de verjaardag', vertelt hij.Samen met zijn vrienden hangt Bram vaak op de skatebaan in Park Borgerswold. De gemeente wil dat de jongeren de boel daar zelf schoon houden, maar van de beloofde prullenbakken komt niets.'Van de drie beloofde bakken staat er nu één en daar zat tot vorige week niet eens een bodem in', vertelt Thomas Tielman. Wat heeft de wethouder hierop te zeggen? Je ziet het in de uitzending.- Op zoek naar pony's bij Jumping Outdoor Tolbert- Een enerverend potje voetbal tussen Dato 2 en Noordster 4- De dames van F2 Dance Company zijn bijna klaar voor hun optreden op het Tellerlikker Festival- Veel meer fietsers 'fietsen 'm d'r in' in VeendamDe uitzending van Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!