'We hebben er alle vertrouwen in dat we straks te water gaan'

'Wat koud!' roepen de Tropische Trien'n als ze net in het water zijn geplonsd. Samen zijn ze, verkleed en al, van de steiger afgefietst tijdens 'Vol gas over de plas'.

Zondagmiddag proberen vijfendertig deelnemers op de Borgerswold in Veendam volgens het concept van Ter Land, Ter Zee en in de Lucht droog naar de bel te fietsen. Hiervoor moeten ze echter wel over een smal parcours.De race naar de bel duurde voor de Tropische Trien'n overigens maar een paar seconden, de dames haalden de bel niet. Dat hadden ze ook niet verwacht: 'We hebben er alle vertrouwen in dat we straks 't water in gaan', lachten de dames vooraf.Wethouder Schmaal gaf het startschot van het spektakel en was zelf de beroerdste niet. In pak en met leren schoenen stapte hij op de fiets om als eerste de smalle baan op te gaan, maar ook hij moest de tocht met een nat pak bekopen.Organisator Erik Nijkamp is erg tevreden over de amusante middag: 'Het overtreft al mijn verwachtingen. Zo druk is 't. Dat had ik niet durven hopen', vertelt hij in Expeditie Grunnen.