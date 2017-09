Be Quick moet punten aan naamgenoot Quick laten

Be Quick spits Daan Driever (archief) (Foto: JK Beeld)

Be Quick 1887 heeft zondagmiddag de thuiswedstrijd tegen Quick uit Den Haag met 3-1 verloren. Breekpunt in de wedstrijd voor de Groningers was de rode kaart die Ivan Spijkstra kreeg in de 23e minuut bij een 1-0 voorsprong.



De ploeg van trainer Kevin Waalderbos begon uitstekend aan het duel. Al na zes minuten spelen nam Be Quick de leiding. Een voorzet van Thomas Careman bereikte Rick Wiersma die de 1-0 liet aantekenen.



Felle overtreding

Halverwege de eerste helft moest de thuisploeg verder met tien man. Ivan Spijkstra kreeg een directe rode kaart na een felle overtreding op het middenveld en kon de kleedkamer gaan opzoeken.



Verzet gebroken

De withemden hielden vervolgens tot de 70e minuut stand, onder meer door goed keeperswerk van Robert Smit. Toen schoot Marc Boshoff de gelijkmaker tegen de touwen. Het verzet van Be Quick was gebroken en tien minuten voor tijd kwam Quick op voorsprong. Frank van der Heiden tekende voor de 1-2. Vijf minuten voor tijd werd het duel beslist door een doelpunt van Rachid Bouyaouzan.



Moeilijkste seizoensstart

Be Quick kent een moeilijke seizoensstart met drie punten uit vier wedstrijden en staat daarmee op vijftiende plaats in de derde divisie. Volgende week zondag staat de uitwedstrijd tegen Jong de Graafschap op het programma.



Lees ook: Be Quick onderuit tegen Dongen

De ploeg van trainer Kevin Waalderbos begon uitstekend aan het duel. Al na zes minuten spelen nam Be Quick de leiding. Een voorzet van Thomas Careman bereikte Rick Wiersma die de 1-0 liet aantekenen.Halverwege de eerste helft moest de thuisploeg verder met tien man. Ivan Spijkstra kreeg een directe rode kaart na een felle overtreding op het middenveld en kon de kleedkamer gaan opzoeken.De withemden hielden vervolgens tot de 70e minuut stand, onder meer door goed keeperswerk van Robert Smit. Toen schoot Marc Boshoff de gelijkmaker tegen de touwen. Het verzet van Be Quick was gebroken en tien minuten voor tijd kwam Quick op voorsprong. Frank van der Heiden tekende voor de 1-2. Vijf minuten voor tijd werd het duel beslist door een doelpunt van Rachid Bouyaouzan.Be Quick kent een moeilijke seizoensstart met drie punten uit vier wedstrijden en staat daarmee op vijftiende plaats in de derde divisie. Volgende week zondag staat de uitwedstrijd tegen Jong de Graafschap op het programma.