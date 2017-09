Merx is de 'rode lap' in Usquert

Peter Merx is winnaar geworden van de Groninger Criterium Cup. Hij hoefde zich niet overmatig in te spannen om in de laatste wedstrijd in Usquert de eindzege binnen te halen.

Merx, alias 'De Kolibri van Warfhuizen', probeerde in het begin van Rondom de Bult van Usquert weg te rijden uit het peloton. Hij kreeg niet veel ruimte.'De gele leiderstrui werkt als een rode lap. Ze probeerden allemaal mee te gaan. Winnen zat er vandaag niet in.' vertelde Merx. Hij won eerder de criteriums in Winsum en Delfzijl.Even bibberde Merx nog in de buik van het peloton toen het in de slotfase ging regenen. Dat was voor hem het sein om helemaal geen risico's meer te nemen. Omdat er constant dreiging was van regen, werd de koers acht ronden ingekort.Dat speelde Frank Thomson uit Groningen in de kaart. Hij demarreerde met nog 24 ronden te rijden en bleef weg. Twee achtervolgers slaagden er net niet in om hem terug te pakken. 'Ik moest niet achterom gaan kijken, want dan zou het gedaan zijn.' zei de gelukkige winnaar.Merx verdiende met zijn overwinning in de Criterium Cup 250 euro.