Door de mand: Kees Vlietstra zoekt een oplossing voor de FC

(Foto: RTV Noord)

Good old Evert ten Napel was zaterdagavond commentator bij NAC-FC Groningen. Evert was in tegenstelling tot de FC wel in vorm. Sinds mijn jongens FIFA spelen op de PlayStation kan ik niet meer naar Evert luisteren tijdens een live verslag.





Ik hoor Evert dan alleen nog maar legendarische FIFA oneliners oplepelen. Zo ook afgelopen zaterdag. Bij de stand 2-1 diep in blessuretijd ging keeper Padt mee naar voren. Zijn kopbal belandde voor de voeten van Mahi die scoorde. Ik sprong op voor de tv. Toch nog een puntje. Maar de grensrechter had zijn vlaggetje omhoog gestoken. Buitenspel. FIFA Evert deed verslag in mijn hoofd:'De vlag en de fluit zeggen dat het buitenspel is. Ik zeg: nét niet. Maar ja, ik heb geen vlag, en ook geen fluit.'



Bij het begin van de tweede helft vertelt Evert dat hij in de pauze gekletst heeft met Ron Jans. En dat Jans hem heeft verteld dat hij samen met Hans Nijland in één auto naar Breda is gereden. Carpoolen. Ik kon Evert wel een kusje geven. Dit soort informatie is opium voor mijn fantasie. Ron gooit wat kleingeld in de sauzenmachine. 'Hansie, wat voor saus wil je bij je gehaktstaaf? Ze hebben hier heerlijke mayonaise. Jij ook?' Hans knikt. 'Doe mij ook maar een klodder geel. Loop ik morgen wel een kilometer verder in mijn rondje door Meerwijck.'



Hans en Ron staan bij de benzinepomp Smalhorst bij afslag Beilen langs de A28. Het is een lange terugreis vanuit Breda. Weer dramatisch gespeeld en nu ook nog met 2-1 verloren. Van NAC nog wel. Die kunnen er ook geen reet van. Ze hebben urenlang naast elkaar gezeten in de auto. Hans achter het stuur. Ron in gedachten naast hem. Op de radio luisteren ze naar Met het oog op morgen. Toepasselijke titel. Wat moeten ze doen met het oog op morgen? Faber ontslaan of blijven hopen op de ommekeer?



Ron baalt dat hij vlak voor tijd met zijn snufferd naast de dug-out in beeld is gekomen. Nu lijkt het net alsof hij op het plekje van Faber uit is. En dan kan je lullen als Mark Rutte maar dat beeld is lastig te ontkrachten. Dat steuntje in de rug wordt door de goegemeente gezien als een dolkstoot in diezelfde rug. Nee, dat niet weer. Donderdag bij Hercules uit voor de beker blijft Ron de hele wedstrijd lekker op de tribune zitten.



Terug in de auto veegt Hans met zijn pols een kloddertje mayonaise uit zijn mondhoek. Zonder te overleggen zijn beide clubiconen er wel uit. Faber krijgt nog één week de kans. Hercules in De Galgenwaard en FC Twente in de Euroborg moeten gewonnen worden anders stuurt Hansie Faber op vakansie. In Tynaarlo zet Hans Ron voor zijn huis af. Er brandt nog licht in de woonkamer. Ron verheugt zich op een goed glas wijn en lekker met Marjo naar Match Of The Day kijken. 'Is die Frank de Boer niet wat als opvolger van Ernest?' vraagt Ron als hij uitstapt.



Hans steekt achter het stuur zijn duim op. 'We bellen morgen wel even,' zegt Ron terwijl hij het portier dichtgooit. Hans rijdt weg. 'Succes met hardlopen morgen,' fluistert Ron de auto na. Frank de Boer ja. Maar ook Gert Jan Verbeek, Fred Rutten, Bert van Marwijk en Louis van Gaal zijn allemaal vrij. Toch denk ik niet dat deze dure mastodonten de oplossing zijn. Nee, dan heb ik liever een Martin Drent, een Barend Beltman of een Joop Gall als opvolger van Ernest. Of nog dichter bij huis: huidig assistent Marcel Groninger. Schijnt een prima trainertje te zijn. Nog niet echt een naam in het eredivisie geweld maar wel een naam om trots op te zijn: Groninger.



En als al deze mannen het niet willen, kunnen of worden wil ik heel misschien, als Hans me het lief vraagt, zelf het stokje wel overnemen van Faber. Ik ben immers ervaringsdeskundige in het opvolgen van coaches na een desastreuze start van de competitie. Natuurlijk, dat was in een andere tak van sport, korfbal praten we dan over, maar de processen blijven natuurlijk hetzelfde.



Ik zal dan in ieder geval niet meer de fout maken om in mijn eerste wedstrijd als coach het te gooien op de ouderwetse 'motivatiespeech'. Na zes verloren wedstrijden in het seizoen 2011-2012 werd ik samen met mijn broertje aangesteld als hoofdtrainer van het eerste van toenmalig Korfbal League club Nic.



We speelden thuis tegen topclub KZ. In die tijd speelde ik zelf voetbal, rechtsback in het derde van Engelbert. Nanko, onze old school trainer van het derde, was niet vies van de traditionele cliché uitspraken. Als korfballer vond ik dat fantastisch. Dan moet u denken aan uitspraken als: 'Heb je de dozen nog om je schoenen?', 'Het is je moeder niet.', 'Homo!', 'Hij is lid van Vindicat, schop hem!' De mooiste uitspraak van Nanko was: 'Je moet van gras hooi maken.'



Enfin, vlak voor aanvang van de wedstrijd Nic.1- KZ 1 kwam Nanko op me toe lopen in onze thuishal op Kardinge. Hij duwde me een pak hooi in mijn handen. De boodschap was duidelijk. Tien minuten voor de wedstrijd liep ik de kleedkamer in. Onze spelers zaten verwachtingsvol op de bankjes. Ze hadden er zin in. Het was tijd voor de laatste speech. Het Alfa-college was uitverkocht, op de tribunes was het een teringlawaai. Ik pakte het pak hooi en sloeg dat kapot op de massagetafel die midden in de kleedkamer stond. 'Jullie gaan straks van gras hooi maken,' schreeuwde ik het uit. Het hooi vloog door de lucht.



De spelers keken naar elkaar. Ze begonnen te schreeuwen. Ik keek naar mijn broertje. Die keek naar onze topaanvaller Ricky Wu. Ricky kwam uit Taiwan en had niets van mijn speech begrepen. 'Ricky, you motherfucker,' probeerde ik het om het goed te maken. 'You have to make from grass hoy.' Ricky keek me stoïcijns aan. 'Motherfucker?,' zei hij. 'You have to watch out or I'll fuck your mother.'



Na afloop van de verloren wedstrijd bestelde Ricky Wu een frikadel in de kantine van het Alfa-college. Met een klodder geel. We speelden alsnog een fantastisch seizoen. Beste Hans, je hebt mijn nummer.