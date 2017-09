Vrieling wint Jumping Outdoor Tolbert

Jur Vrieling heeft zondagmiddag de grote prijs van Tolbert gewonnen. De ruiter uit Holwierde was in de barrage de snelste. De winnaar van vorig jaar, Lennart de Boer, werd tweede.

Voor Jur Vrieling en zijn paard Zypern III was het een mooie middag. In de allesbeslissende barrage kwamen ze als laatste van de tien in actie. Dat deden ze uitstekend en op tijd stootten ze uiteindelijk Lennart de Boer naar de tweede plaats.Voor Marcelle Hokse was het misschien wel de meest spannende dag. Ze had Jumping Houten gewonnen en was vandaag bij winst verzekerd van 5.000 euro. Helaas weigerde haar paard, vlak voor een sprong, waardoor ze niet door ging naar de barrage.