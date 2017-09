'Waterschap verwaarloost sluizen en bruggen Noord-Groningen'

Bij de toegang hangt een bordje instortingsgevaar. Watersporters die via Zoutkamp naar de Groningse wateren willen, stuiten op een 'verwaarloosde' Hunsingosluis. 'Dit is toch niet om aan te zien', zegt Jan Huizenga (81) uit Ulrum.

Een aantal inwoners van de Marne vindt dat waterschap Noorderzijlvest niet genoeg aandacht heeft voor sluizen en bruggen in de regio. De Hunsingosluis vindt Huizenga daar een voorbeeld van: 'Het staalwerk is verroest en op veel plekken zitten scheuren en missen stenen. Deze sluis is gebouwd in 1858 en een Rijksmonument maar zo wordt het niet behandeld. Het is totaal vervallen.''Aan deze kant van de Lauwers is geen aandacht voor dit soort bouwwerken. Van Mensingeweer tot hier aan toe.' Huizenga kent meer voorbeelden zoals een brug tussen Kloosterburen en Wehe-den Hoorn. Volgens hem zijn de bestuurders niet gericht op watersporters. Hij vindt dat het in Oost-Groningen veel beter geregeld is.'Op de sluis hangt een bordje met welkom in de gemeente De Marne. Nou, een hartelijk welkom is dit totaal niet. Mensen durven niet meer door de sluis en draaien om met hun boten. We moeten ons kapot schamen dat dit zootje er zo bij ligt', vertelt Huizenga. 'Het is ook een wonder dat er nog geen brokstukken van de sluis op een boot zijn gevallen.' Hij wil dat het Waterschap de sluis renoveert.De sluis in Zoutkamp is niet meer in gebruik en daarom geen prioriteit voor het Waterschap. 'De sluis heeft geen functie meer en wij moeten wel keuzes maken. We hebben een grote opgave als het gaat om de keringen die wel in gebruik zijn', zegt bestuurder Douwe Hollenga van Waterschap Noorderzijlvest.'Ons geld wordt geïnvesteerd in waterveiligheid en voor iets dat een recreatieve en toeristische functie heeft, is voor ons geen prioriteit en daar willen we de burgers niet mee belasten', zegt Hollenga. Hij vindt het desondanks ook jammer dat de sluis er zo bij ligt en hoopt dat er in de toekomst investeerders gevonden kunnen worden die het willen opknappen.