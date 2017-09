Brand verwoest boerderij in Finsterwolde (update)

Aan de Hoofdweg in Finsterwolde is maandagmorgen vroeg een boerderij door brand verwoest. Het vuur brak rond half vier uit.

De brandweer laat de boerderij gecontroleerd uitbranden. Het vuur is onder controle en kan niet overslaan naar omliggende gebouwen. Even voor elf uur wordt begonnen met de sloop van de woning.Er werd vrijwel direct opgeschaald en de korpsen van Finsterwolde, Winschoten, Hoogezand, Nieuweschans en Veendam zijn inmiddels aan het blussen.De bewoner kon de boerderij op tijd verlaten en alarmeerde de brandweer. De oorzaak van de brand is niet duidelijk.