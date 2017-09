'FC Groningen mist spelers die bikkelen'

Het rommelt bij FC Groningen. Tegen NAC werd zaterdagavond verloren, het spel is het hele seizoen al ondermaats. 'Er is te weinig gescout op jongens die echt bikkelen. Het publiek wil spelers zien die de mouwen opstropen en ervoor gaan.'

Dat zegt analist Richard Vennema in de wekelijkse sportdiscussie op Radio Noord . Hij heeft heimwee naar 'vroeger'.'We missen een type als Paul Matthijs, die gewoon eens op iemand zijn tenen gaat staan en zegt: 'De dood of de gladiolen'. Of Kieftenbeld, Jan van Dijk vroeger, John de Wolf. Iemand die eens een elleboogje weggeeft.'Groningen wisselde in de vijfde competitiewedstrijden die het tot nu toe speelde al meerdere keren van systeem. Funest voor het vertrouwen, vindt analist Barend Beltman.'Je ziet de trainers zoeken en knoeien, dat voelen spelers ook. Veel wissels, een andere speelstijl: dat slaat over op de ploeg. Daardoor is er geen vertrouwen, geen durf. Het is een optelsom. Het is hartstikke moeilijk om de vinger op de zere plek te leggen.'Elwin Baas, FC Groningen-watcher voor RTV Noord, snapt het niet. 'Hoezo ben je nog zoekende, na ruim een maand voorbereiding? Vorig jaar had Groningen een prima eindsprint, waarbij het spel bij vlagen goed was. Er is maar één basisspeler vertrokken: Linssen. Al was dat wel een belangrijke schakel.'Donderdag speelt Groningen voor de beker in Utrecht tegen de amateurs van Hercules. De analisten gaan ervan uit dat die club wel geklopt wordt.Maar over de thuiswedstrijd tegen FC Twente, volgende week zondag, zijn ze het niet eens. Baas rekent op 1-1, Vennema voorziet een 1-2 overwinning voor Twente en Beltman gokt op 2-0 voor de FC.Volgens Baas wordt het 'een cruciale wedstrijd'. 'Het gaat niet eens zozeer om winnen of verliezen, maar om het vertoonde spel. De publieke opinie keert zich tegen Faber. Als hij het zondag niet laat zien, wordt de druk immens. En dan is het onhoudbaar. Dan moet je ingrijpen, anders is het stadion op den duur helemaal leeg. Hoe vervelend ook voor hem, maar Faber is eindverantwoordelijk voor het vertoonde spel.'