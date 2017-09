Airport Night Run krijgt mogelijk vervolg: 'De kinderziekten moeten er wel uit'

De Airport Night Run op vliegveld Groningen Airport Eelde krijgt waarschijnlijk volgend jaar een vervolg. 'We gaan evalueren met het vliegveld en de gemeente, maar het het ziet goed uit voor volgend jaar. Iedereen was tevreden.'

Dat zegt Elske Dijkstra van de organisatie tegen RTV Drenthe Ruim 2100 sportievelingen deden afgelopen weekend mee aan de eerste editie van de Airport Night Run. Deelnemers konden lopend of rennend over de start- en landingsbaan van het vliegveld gaan.'In België bestaan al meerdere nightruns en in Nederland bestaat er wel al een airportrun, maar dat is overdag. Wij wilden beiden combineren', zegt Dijkstra.Wel waren er een aantal kinderziekten die er volgend jaar nog uit moeten. Zo was de tien kilometer niet helemaal tien kilometer. 'Nee, het was een kilometer korter. We kunnen niet altijd op de baan om alles te controleren. Het parkoers was te kort uitgezet bleek achteraf. Daar gaan we volgend jaar wel goed op letten', zegt Dijkstra.Ook konden de toeschouwers niet op de baan komen. 'Dat had met de veiligheid te maken, maar dat is wel iets dat we erg graag willen realiseren bij een volgende editie. Dat is nog een grote wens.'