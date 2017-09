Roze pand gaat tegen de vlakte: 'Het is slopen op een postzegel'

Na een half jaar van voorbereiding is het deze week zo ver: het roze pand op hoek van de Grote Markt in de stad Groningen gaat tegen de vlakte.

Een precisieklus, die de nodige planning vergde. 'Het is slopen op een postzegel. Je hebt totaal geen ruimte', vertelt Robert Erens van Erens Sloopwerken.Om die reden staat er ook geen grote kraan naast. 'Dat is wat we normaal doen, maar die ruimte is hier niet. Daarom gaan we het gebouw laag voor laag afpellen', legt Erens uit.Dat betekent dat er verschillende minikranen op het dak worden neergezet. Die breken het gebouw van boven naar beneden af.Voor Kristaan Capelle van projectontwikkelaar Mensenborgh kan het niet snel genoeg gaan. Zijn bedrijf had het winnende ontwerp voor het nieuwe pand: Merckt. 'Ik ben er heel blij mee dat het nu losgaat. Je wilt zo snel mogelijk. Over anderhalf jaar moet ons pand er staan.'Het pand krijgt horecagelegenheden, maar er komen ook achttien appartementen in. 'De prijs variërt tussen vier ton en 1,2 miljoen euro', aldus Capelle.De bouw van het pand is eveneens lastig manoeuvreren, vertelt bouwer Martijn Bloemhof van Plegt-Vos. 'Bovendien gaan we twee bouwlagen ondergronds maken, dat is ook wel bijzonder.''Het wordt wel een heel krap klusje', vervolgt hij. 'Er is totaal geen ruimte. We zetten daarom de torenkraan in de toekomstige liftschaft en werken zo omhoog.'Toch heeft het werken op zo'n locatie ook zijn charme, besluit Erens. 'Het is een van de mooiste plekken om te werken.'Eigenlijk zou het roze pand al eerder gesloopt worden, maar die planning werd niet gehaald. Er moesten extra maatregelen worden getroffen omdat anders het naastgelegen pand zou kunnen instorten.