File op de A7 na ongeval, weg tot middaguur gestremd (update)

Op de A7 tussen Frieschepalen en Marum is maandagochtend een ongeval gebeurd. Daardoor staat er in de richting van Groningen een file.

Bij het ongeval zou een vrachtwagen betrokken zijn. Of er gewonden zijn, is niet bekend.Het verkeer wordt volgens de ANWB over de vluchtstrook geleid. Rijkswaterstaat meldt dat dit nog tot het middaguur zal duren.