Veendammer Huis voor de Kunst viert eerste lustrum

(Foto: René Walhout/RTV Noord) Jan Starke (Foto: René Walhout/RTV Noord)

Hij is rijk geworden met het bouwen van windmolens, zijn grote liefde is kunst. Jan Starke opende daarom in zijn woonplaats Veendam Het Huis voor de Kunst. Dit weekend vierde deze bijzondere galerie het eerste lustrum.

Geschreven door René Walhout

Verslaggever



Orkest tussen luxe auto's

Het was een wonderlijk tafereel zondagmiddag. Tussen luxe auto's in een showroom aan de Moermanskweg in Stad speelde het Veenkoloniaal Symfonie Orkest. Ter ere van het vijfjarig bestaan van dat Huis voor de Kunst. Een stunt die de 72-jarige Jan Starke kenmerkt.



Makelaardij en windenergie

De geboren Pekelder heeft een bijzonder arbeidzaam leven achter de rug. Hij was makelaar en maakte later zijn fortuin in windenergie. Maar waar op de wereld hij ook zat en in welke handel dan ook, kunst bleef hem altijd trekken. Vijf jaar geleden opende hij daarom in een spiksplinternieuw pand aan de Stationsstraat in Veendam zijn eigen galerie.



'Begin twintig toen ik mijn eerste schilderijtje kocht'

Het Huis voor de Kunst, zo noemt Starke zijn galerie. Wie er binnen stapt waant zich in een museum. Aan de muren hangen indrukwekkende schilderijen. Stillevens, portretten en landschappen. Veel werk uit de Gouden Eeuw. Het is het gevolg van een leven lang verzamelen en handelen in kunst. Starke begon er op jonge leeftijd al aan: 'Ik was begin twintig toen ik mijn eerste schilderijtje kocht.'



'Alles is te koop'

'De collectie die ik in de loop van de jaren mocht verzamelen bestaat uit werken uit de 17de eeuw tot en met hedendaagse kunst. In Het Huis voor de Kunst vinden we onder meer werken van Isaac Israels, Rein Pol en Berend Kunst.



'Op een gegeven moment had ik zoveel verzameld dat ik dacht: 'Ik kan het allemaal op zolder zetten, of ik kan het delen'. Dat laatste doe ik hier nu vijf jaar in Het Huis voor de Kunst.'



Hoewel het pand oogt als een museum is het in de eerste plaats een galerie. En Starke blijft kunsthandelaar, want: 'Alles is te koop.'



Jan Boelo en Harry Niehof

Behalve galerie biedt het Huis voor de Kunst ook een podium voor artiesten uit de regio. En mode-ontwerper Jan Boelo presenteerde er zijn collectie. Binnenkort treedt Harry Niehof op tussen de klassieke schilderijen. Leden van Het Veenkoloniaal Symfonie Orkest zijn er kind aan huis. Maar voor het complete orkest is het Huis te klein. En dus werd het een gedenkwaardig optreden in een autoshowroom. Echt een idee van Jan Starke.