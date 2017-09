'Waarom hebben veel vrouwen in het Noorden opgeschoren haar van achter, een lange kruin en aan de zijkant een mannenkapsel?' Voormalig tv-presentatrice Catherine Keyl schreef het in haar column in De Telegraaf. Ook zijn vrouwen uit het Noorden te dik, aldus Keyl.

De column van Keyl zorgde voor veel reacties, bijvoorbeeld op de Facebookpagina van RTV Noord. De één was boos, een ander verontwaardigd of lacherig, maar er waren ook velen die hun schouders erover ophaalden.Iedereen heeft een eigen stijl. Trek je je daarbij iets aan van de mening van een ander? Of ga je je eigen gang en kan het je niet schelen?Ons Lopend Vuur: Het laat me koud wat anderen over mijn uiterlijk zeggen