Rondje Groningen: over smaak valt te twisten

Catherine Keyl schoffeerde dit weekend heel wat noordelijke vrouwen met haar column in De Telegraaf . Bij Omrop Fryslân reageerde 'La Keyl' op alle ophef. Daarvan is ze toch wel wat geschrokken:Het was vandaag weer flink raak op de A7. Door een ongeluk tussen Frieschepalen en Marum stond er urenlang een file van Heerenveen naar Groningen. Het ongeluk gebeurde even voor 10.00 uur, maar de vertraging hield uren aan Je traint voor tien kilometer, pakt je eigen tempo en daagt jezelf uit net even wat sneller te lopen dan je vorige record. Met die instelling begonnen heel wat renners afgelopen weekend aan de Airport Night Run; het nieuwe hardloopevenement op de start- en landingsbaan van Groningen Airport Eelde. De tien kilometer bleek een kilometer te kort, maar de organisatie kijkt wel tevreden terug:Robert Mulder keek iets anders naar het evenement:De hevige buien van de afgelopen dagen hebben ook gevolgen voor de Tocht om de Noord . De grote parkeerplaats is zo drassig dat er geen auto meer op kan staan. Het grootste wandelevenement van Groningen wordt komend weekeinde gehouden. Advies van de organisatie: ga carpoolen! En natuurlijk: het thema van de Tocht om de Noord is deze keer: de kracht van water...Je kunt bij de pakken neer zitten als je een weekend geen voetbalwedstrijd hebt. Maar je kunt ook iets anders gaan doen. Be Quick klom en schoot:'Deejay Irie' uit Groningen werd afgelopen weekend eerste bij de Nederlandse voorronde van de wereldkampioenschappen DJ'en. Hij mag daardoor binnenkort ons land vertegenwoordigen bij de World Finals.De gemeente Groningen liep voorop met de oprichting van een kredietunie voor ondernemers. Andere gemeenten volgden. De resultaten zijn goed, zegt de gemeente SP-politica Sandra Beckerman verheugt zich alvast op haar eerste Hoedjes... eh Prinsjesdag als Tweede Kamerlid: