Pakketsorteerders gaan actie voeren: 'Neem ons gewoon in dienst'

Pakketsorteerders van PostNL gaan actievoeren bij het sorteercentrum van PostNL in Kolham. Ze doen dat onder het motto: 'Neem ons gewoon in dienst en betaal ons een normaal salaris'.

Het gaat in totaal om ongeveer veertig pakketsorteerders die nu in het kader van een reïntegratieproject met behoud van uitkering bij PostNL werken. Het re-integratiebedrijf van de gemeente stopt nu met de avondploeg, dat werk wordt overgenomen door een uitzendbureau. De pakketsorteerders die daardoor hun baan verliezen, mogen daar volgens vakbond FNV wel solliciteren, maar horen er niks van.Tussen zes en zeven uur maandagavond is er een actie voor de poort in Kolham. De actievoerders dragen speciale shirts en roepen hun collega's op om dinsdag actie te voeren in Den Haag. Daar vraagt een groep pakketsorteerders op het hoofdkantoor van PostNL om ze gewoon in dienst te nemen. Ze doen dat door een sollicitatiebrief te overhandigen.'Veel mensen werken al een jaar tot anderhalf jaar op deze basis, maar krijgen niet volgens de cao betaald', zegt vakbondsbestuurder Wilma Nieveen van het FNV.De vakbond wil met de acties bereiken dat de pakketsorteerders hun baan behouden, zonder te moeten solliciteren. Ook willen ze gewoon volgens de cao betaald worden.Nieveen: 'Ze hebben leuke collega's en werken is een stuk beter dan thuis zitten niksen. Maar graag werken ze direct voor PostNL, wat ze feitelijk al maanden doen.'