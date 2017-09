Auto belandt in de berm na inhaalactie vrachtwagen

(Foto: Romke Notenbomer/112Groningen)

Bij een ongeluk op de Zethuisterweg in Marum is maandagochtend een auto in de berm beland.

Dat zou zijn gebeurd toen een vrachtwagen de auto probeerde in te halen. In de personenauto zaten een man en een vrouw uit Vries.



Naar verluidt is de man met hartritmestorrnissen naar het ziekenhuis gebracht. Zijn vrouw kwam met de schrik vrij. De auto van het echtpaar raakte zwaar beschadigd.