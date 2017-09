En de sjomp-bank gaat naar...

De bank die in de videoclip Sjomp van de Groningse rappers Wat Aans wordt gebruikt? Die eindigt voorlopig nog niet in een brandhaard.

De bank stond maar in de weg voor rapper Teun Heuvel. 'Toen ik aan het opruimen was, dacht ik: hij mag ook wel weg.' Daarom zette hij de sjomp-bank op Marktplaats . Gratis af te halen. Een plan B was er ook al: 'Ach, als niemand hem ophaalt, trek ik hem uit elkaar en gaat de fik erin.'Maar dat hoeft niet. 'Wat een belangstelling was er voor onze sjompenkeet', schrijft Wat Aans nu op haar Facebookpagina. De bank, stoel en bijpassende lamp hadden zomaar terecht kunnen komen in een zuipkeet in Zeerijp en een jeugdsoos in Winsum. Maar die belangstellenden grepen er allebei naast. Wie hem wel meenam?Pelle van Dam uit Peize. Hij was de snelste en haalde het oubollige decorstuk afgelopen weekend met twee vrienden op. 'Hij is voor mijn nieuwe kamertje in Groningen. Geen studentenkamer hoor, meer een mancave. Ik bouw er ook een barretje in. Ik werk doordeweeks op een schip, ben alleen in de weekenden thuis. Het wordt daarom een soort feestplekje.'Van Dam kwam niet met lege handen aanzetten trouwens: 'We brachten een kratje bier. En een eierbal, maar die hoefde hij niet.'