Verdachte van bestellen explosieven onder strikte voorwaarden vrijgelaten

Een 37-jarige ondernemer uit Leek die handgranaten, ontstekers en een halve kilo semtex zou hebben besteld via het internet, mag zijn rechtszaak in vrijheid afwachten. Dat heeft de rechtbank in Groningen maandag bepaald.

De man zou de explosieven via het zogenoemde dark web hebben besteld, een anoniem en besloten deel van het internet. De bestelling werd in Amerika gedaan, waarna de FBI de Nederlandse justitie inschakelde.De handgranaten werden eruit gehaald, de politie wachtte af wie het pakketje kwam afhalen. Dat bleek de Leekster te zijn, die het in april ophaalde bij een adres aan de Korreweg in Stad. Sinds dat moment zit hij vast.'Mijn cliënt zat te wachten op een ander pakketje dat hij via het dark web bestelde, met geheugenkaarten. Niet op een pakket met twee handgranaten daarin', zegt advocaat Johan Mühren van de verdachte. 'Omdat hij het pakketje heeft aangenomen, denkt het OM ook dat hij de bestelling heeft gedaan.'Mühren geeft wel toe dat de Leekster zich in een lastig parket gebracht heeft. 'Er zijn wel wat verdachte omstandigheden, maar hij ontkent de meeste feiten waarvan hij wordt verdacht.'Na zijn aanhouding vond de politie bij een huiszoeking in Leek duizend dexamfetaminepillen, een stimulerend geneesmiddel. Dat middel valt onder de Opiumwet.Dat hij een vals paspoort in huis had, geeft de man toe. De andere beschuldigingen ontkent hij.De man ontkent ook dat hij semtex, een explosief materiaal en ontstekers bestelde. 'Er is alleen gevraagd hoe duur het zou zijn, blijkt uit het dossier. Iemand zei dat hij daar interesse in had, maar niets meer dan dat. Er is niets besteld. Mijn cliënt heeft daar niets mee te maken', aldus de advocaat.Volgens het OM is de man bezig geweest met het voorbereiden van een ernstig misdrijf, zoals brandstichting of het veroorzaken van een ontploffing. Hierop staat een celstraf van acht jaar.De vrijlating is onder strikte voorwaarden: de man moet zich melden bij de reclassering. De rechter liet de persoonlijke omstandigheden van de Leekster meewegen. Zijn vriendin is hoogzwanger.