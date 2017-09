Politie onderzoekt mysterieuze drugspakketjes

De politie in Winschoten onderzoekt de herkomst van een tweetal enveloppen met hennep. Eén envelop is in juli al naar het politiebureau gebracht, de ander is afgelopen weekend afgeleverd.

Geschreven door Mario Miskovic

Verslaggever

In de envelop van afgelopen weekend zat veertien gram aan gedroogde hennep, bevestigt een politiewoordvoerder. In de eerdere envelop zat een soortgelijke hoeveelheid.



Adres in Roemenië en Duitsland

De enveloppen zijn geadresseerd aan plekken in Roemenië en Duitsland, maar die adressen lijken niet te bestaan. De adressen in Winschoten staan als retouradres op de pakketjes.



De bewoners van die adressen in Winschoten kregen nietsvermoedend zo'n drugsenvelop in de bus, waarna zij de politie hebben ingeschakeld.



Willekeur

De politie geeft aan te kijken of te achterhalen valt wie de pakketjes heeft verstuurd en waarom. 'Maar vooralsnog lijkt het totale willekeur', aldus een woordvoerder van de politie.