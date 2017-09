Eemsmond staat miljoenen in de plus

Een meevaller voor de gemeente Eemsmond. Vorig jaar heeft de gemeente ruim 3,5 miljoen euro overgehouden, zo blijkt uit de jaarrekening.

Dat overschot komt voornamelijk door uitbreiding van de Eemshaven. Via de onroerende zaakbelasting (OZB) kwam ruim één miljoen euro extra binnen.Daarnaast kreeg Eemsmond een kleine 1,7 miljoen euro voor de versterking en nieuwbouw van scholen vanwege de aardbevingen. Daar was bij de begroting nog geen rekening mee gehouden.De gemeente rekent zich niet meteen rijk: een deel van het geld wordt achter de hand gehouden om mogelijke tegenslagen op te vangen. Zo kunnen de inkomsten uit de OZB lager worden vanwege de gaswinning en aardbevingen.Daarnaast verwacht de gemeente de komende jaren extra geld uit te geven vanwege de versterking, sloop en nieuwbouw van woningen. Als ergens woningen worden gebouwd, moet er ook een weg naartoe. Die kosten komen in eerste instantie voor rekening van de gemeente.Ten slotte wil Eemsmond zeven ton investeren om de leefbaarheid in dorpen te vergroten, bijvoorbeeld door renovatie van dorpshuizen of het verbeteren van parkjes en wandelpaden.Eind september praat de gemeenteraad over de jaarrekening en de daarmee gepaard gaande plannen.