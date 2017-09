Bewoner zorginstelling zwaargewond bij brand

(Foto: Martin Nuver/112Groningen)

Een bewoner van een appartement van woonzorgcentrum Coendershof aan de Helperbrink in de stad Groningen is maandagmiddag ernstig gewond geraakt bij een brand.

Een personeelslid van zorginstelling Zinn, waar de Coendershof onder valt, trof het hoogbejaarde slachtoffer aan.



Rookmelder

De brand werd ontdekt toen een rookmelder afging. Personeel was volgens een woordvoerder binnen twintig seconden in het appartement, maar toen had de kleding van de man al vlamgevat. Hij is in zeer kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.



Mogelijke oorzaak van de brand is een brandende sigaret, zo laat woordvoerder Marloes Lok van Zinn weten. Het slachtoffer woonde alleen in het appartement op vier hoog. Zijn familie is inmiddels op de hoogte gebracht.