Word je straks beoordeeld door je collega's en klanten?

De tijd dat je jaarlijks een beoordelingsgesprek met je baas hebt, dat je hoort hoe je het doet en vooral of je er geld bij krijgt of niet.... die tijd lijkt voorbij.

Een beoordelingsgesprek legt te veel de nadruk op de minder goede punten van een medewerker. En de baas is niet meer alwetend.



De Groningse hoogleraar Human Resource Management Eric Molleman gelooft daarom meer in 'de 360-gradenfeedback': niet alleen de leidinggevende, maar ook collega's, klanten en anderen vinden er wat van hoe iemand functioneert. Het hele jaar door.



Kennismaatschappij

'De laatste twintig jaar is Nederland echt een kennismaatschappij geworden. Daarin moet je snel schakelen en beslissingen nemen. Dan werkt een hierarchie van leidinggevenden en werknemers niet', vertelt Molleman.



'Aan de andere kant moet je ook vaker samenwerken, omdat werk complexer is geworden. Dus zijn er meer mensen met wie je te maken hebt op de werkvloer.' Al die mensen zouden beter dan je leidinggevende kunnen vertellen hoe je functioneert, redeneert Molleman.



Mondiger

Daarnaast zijn mensen mondiger geworden, concludeert de hoogleraar. 'De statusverschillen zijn daardoor kleiner. Steeds meer werknemers zijn professionals, met meer autonomie.'



Betekent dit dat beoordelingsgesprekken bij bedrijven binnenkort echt achterhaald zijn? Molleman: 'Het is onontkoombaar door de werkwijze bij veel bedrijven. Werknemers hebben niet meer als taak iets uit te voeren wat de baas zegt, maar hebben vaker de insteek: wat kan ik bijdragen aan dit bedrijf? Daar moeten ze dan ook op afgerekend worden.'



Geld

Maar vaak zit aan een beoordelingsgesprek ook een financieel aspect: bij goed functioneren volgt een opslag. 'Financiële beloningen kunnen echter ook averechts werken. Je zou ook aan andere vormen kunnen denken. Bijvoorbeeld aan loopbaanmogelijkheden, congressen of buitenlandervaring.'