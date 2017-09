Dit zijn ze: de Groningse Prinsjesdag-hoedjes

De derde dinsdag van september, ofwel Prinsjesdag. Dat betekent drie dingen: de Troonrede, de Miljoenennota en natuurlijk: de hoedjes. Wat dragen de Groningse Tweede Kamerleden?

(SP) draagt een middeleeuws geleerdenbaret. Knalrood, want ja, ze is natuurlijk wel SP'er. Het is een replica van het geleerdenbaret die in 1993 werd opgegraven in de beerput van een Latijnse school in Groningen. Zelf het baret passen kan trouwens ook, van 19 tot en met 22 september in het Noordelijk Scheepvaartmuseum.(CDA) is vandaag helemaal in stijl. Ze heeft een vrolijke oranje creatie op, passend bij de oranjerode jurk die ze draagt. Ze kocht het opvallende ding deze zomer op vakantie in Italië. Daar was ze met haar partner, D66-wethouder Paul de Rook, die haar ook vandaag in Den Haag vergezelt.(D66) zit vandaag met haar zoon Bram in de Ridderzaal. Maandag waarschuwde ze al op Twitter: 'Let op mijn hoed!' Een moderne creatie, die is gemaakt door de Eindhovense mbo-studente Michelle. 'Ik was erg onder de indruk van de presentatie van Michelle en het vak dat ze leert. Ze is nu al een creatieve hoedenmaakster.'Kuik en Diertens laten zich dinsdagochtend ook nog even samen kieken met hun creaties:Het Groningse Kamerlid Henk Nijboer draagt zelf geen hoed, maar heeft wel zijn moeder - met hoed - meegenomen.Wie van de Groningse Tweede Kamerleden draagt de leukste hoed? Stem mee op onze Facebookpagina: De Kanshebbers: Anne Kuik (CDA) De Kanshebbers: Antje Diertens (D66) De Kanshebbers: Sandra Beckerman (SP)