Noord Vandaag: 'Heeft Catherine Keyl zichzelf wel eens bekeken?'

'Als ze Groningers zo beledigt, kan ze beter bij haar eigen kapper blijven.' Kapper Frans Lesnoesa constateert dat Catherine Keyl zelf ook een saai, kort kapsel heeft. Precies dat wat ze noordelijke vrouwen verwijt. Dat - en meer - in Noord Vandaag.

- 'Alles is verroest en verrot, het is levensgevaarlijk.' Inwoners van De Marne vinden dat Waterschap Noorderzijlvest. (vanaf 1.09)- Veel Groningse vrouwen zijndoor de column van Catherine Keyl. Volgens haar hebben ze saaie, korte kapsels. Ronald Niemeijer peilde de meningen op straat in Winschoten: 'Heeft ze zichzelf wel eens bekeken'? Kapper Frans Lesnoesa laat bij kappersmodel Marijke Palfenier zien dat ook korte kapsels vrouwelijk kunnen zijn. (vanaf 3.14 en het eindresultaat vanaf 16.47)- 'Het wordt niks en het lukt toch niet.' Kunstliefhebber en galerie-eigenaar Jan Starke uit Veendam bewees het tegendeel: dit weekend vierde hij het. (vanaf 10.42)- 'Wegens een studiedag gesloten'. Zo ging dat vorig jaar bij de bibliotheek van het Groninger Forum in de stad. Maar dit jaar zijnom de bieb draaiende te houden. (vanaf 12.57)- Wij hebben de Zuidlaardermarkt, de Duitsers hebben de Rheder Markt. En Groningers weten ook die dieren- en warenmarkt goed te vinden: 'Het is hier veel mooier dan in Nederland.' (vanaf 15.32)