Musical Jacques J. wegens succes geprolongeerd

De musical Jacques J. krijgt vijf extra voorstellingen. Van drie tot en met zeven januari wordt de voorstelling nogmaals gespeeld in de Stadsschouwburg in Groningen.

De musical gaat over het leven van Jacques d'Ancona, die afgelopen vrijdag tachtig jaar werd. Zijn levensverhaal werd door acteurs van amateurgezelschap Goov uit de stad Groningen tot een musical gemaakt.Aanvankelijk waren er maar vijf voorstellingen gepland, maar vanwege het succes komen er nu dus nog vijf bij.Donderdagavond was de première, in het bijzijn van D'Ancona en tal van prominenten uit de theater- en amusementswereld. Mediamagnaat Joop van den Ende noemde het 'een prachtig eerbetoon aan een unieke man in onze showbizz.'