Vier en drie jaar cel voor fatale ripdeal in Foxhol

(Foto: Archief (Marcel Klip/112 Groningen))

Vier en drie jaar cel. Dat is de uitspraak tegen twee mannen (26 en 23 jaar) uit Stadskanaal die in januari betrokken waren bij een uit de hand gelopen ripdeal in Foxhol. Bij de schietpartij die daarop volgde, kwam de 29-jarige Dennis Bruns uit Musselkanaal om het leven.





Enorme impact

'De ripdeal en de daarop volgende dodelijke schietpartij hebben een enorme impact gehad op de in de woning aanwezige bewoners en de direct omwonenden', aldus de rechter.





De rechtbank neemt het de verdachten bovendien kwalijk dat ze hun vriend zwaargewond hebben achtergelaten en geen hulp hebben geboden. 'De enige reden om te vluchten was om uit handen van de politie te blijven en om de buit veilig te stellen.'



Eerder in de fout

De verdachten zijn veroordeeld voor diefstal met geweld, mishandeling en het bezit van harddrugs. De 26-jarige Bryan de W. kreeg de hoogste straf opgelegd. Hij is eerder veroordeeld voor mishandeling en overtreding van de Opiumwet. 'Hij schroomt niet om strafbare feiten te plegen. Puur uit geldelijk gewin.'





De 34-jarige man uit Hoogezand die vastzit vanwege de dood van Dennis Bruns staat later dit jaar terecht.



Lees ook:

- Reconstructie Foxhol: onder politiebegeleiding met de hondjes naar buiten

- Reconstructie Foxhol: 'Er wordt met scherp geschoten'

- OM eist celstraf voor fatale ripdeal in Foxhol

- Werkstraf voor Knoalster, die ook verdachte is van ripdeal Foxhol

- Rechter wil Hoogezandster schutter laten onderzoeken

- Betrokkene fatale schietpartij Foxhol: 'Dit is het ware verhaal'

Bij de ripdeal in een woning aan de Talingstraat werd een halve kilo cocaïne en 9.500 euro aan vals geld buitgemaakt. Volgens de rechtbank hebben de verdachten nooit de intentie gehad om voor de drugs te betalen.'De ripdeal en de daarop volgende dodelijke schietpartij hebben een enorme impact gehad op de in de woning aanwezige bewoners en de direct omwonenden', aldus de rechter.De rechtbank neemt het de verdachten bovendien kwalijk dat ze hun vriend zwaargewond hebben achtergelaten en geen hulp hebben geboden. 'De enige reden om te vluchten was om uit handen van de politie te blijven en om de buit veilig te stellen.'De verdachten zijn veroordeeld voor diefstal met geweld, mishandeling en het bezit van harddrugs. De 26-jarige Bryan de W. kreeg de hoogste straf opgelegd. Hij is eerder veroordeeld voor mishandeling en overtreding van de Opiumwet. 'Hij schroomt niet om strafbare feiten te plegen. Puur uit geldelijk gewin.'De 34-jarige man uit Hoogezand die vastzit vanwege de dood van Dennis Bruns staat later dit jaar terecht.