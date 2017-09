Werkstraf voor man die 'uit wanhoop' zijn huis in brand stak

Een 35-jarige man uit Appingedam is veroordeeld tot een werkstraf van 240 uur en een jaar voorwaardelijke gevangenisstraf.

De man stak op 17 februari vorig jaar zijn woning in brand. Hij woonde toen nog in Delfzijl. Door huurschulden dreigde hij op straat te worden gezet. Het was een wanhoopsdaad, zei de man twee weken geleden tegen de rechters. Toen werd twee jaar cel geëist, waarvan acht maanden voorwaardelijk.Omdat de Damster niet eerder is veroordeeld, vinden de rechters een celstraf te ver gaan. Wel vinden ze de zaak zo ernstig dat hij een straf verdient. Hij kreeg daarom de maximale werkstraf opgelegd.De man moet zich in een kliniek laten behandelen. Doet hij dat niet, dan moet hij alsnog een jaar lang de cel in.