Jaarmarkt Rhede trekt hordes Groningers

(Foto: Jan Been/RTV Noord)

Wij hebben de Zuidlaardermarkt, de Duitsers hebben de Rheder Markt. Elk jaar, op de derde maandag van september, wordt-ie gehouden. Rhede ligt vijftien kilometer over de grens bij Bellingwolde. De jaarlijkse dieren- en warenmarkt trekt duizenden bezoekers uit de wijde regio.

Geschreven door Jan Been

Verslaggever

Daar zijn ook veel Groningers bij. Vaste klant is paardenhandelaar Albert-Jan Scheerhoorn uit Grootegast. Met een groep vrienden uit het Westerkwartier is hij al vroeg naar Rhede afgereisd. 'Deze markt is veel mooier dan de markten in Nederland. Hier kan en mag alles.'



Handjeklap

Scheerhoorn heeft tien paarden gekocht. Koop en verkoop gaat net als bij ons met handjeklap.



Op de markt is ook John Engberts. Geboren in Bedum en na jaren Grijpskerk nu inwoner van Rhede. Sinds acht jaar. 'Ik heb hier een stuk grond gekocht en er een huis opgebouwd. Het bevalt me prima in Rhede. De markt is hartstikke gezellig en je komt veel bekenden tegen.'



Ark van Noach

Het lijkt wel of de hele ark van Noach te koop is in Rhede. Vanzelfsprekend zijn er paarden, maar ook koeien, kalveren, ezels, konijnen, ganzen, eenden, geiten en lama's worden te koop aangeboden. En 's ochtendsvroeg staat de bierkraan al wagenwijd open. 'Biertje en een schnapps. Dat hoort ook bij de traditie', zegt Engberts.