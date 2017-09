Wethouder keert niet terug in Midden-Groningen: 'Zo'n grote gemeente past niet bij mij'

Lian Veenstra (SP) keert niet terug als wethouder in de gemeente Midden-Groningen. Mocht de SP meedoen aan de coalitie in de gemeente, dan wordt Peter Verschuren, die nu in Hoogezand-Sappemeer wethouder is, de wethouder namens de partij.

'We zijn blij dat Peter Verschuren voor nog vier jaar wil bijtekenen', zegt Martine Feenstra, lijsttrekker van de SP in Midden-Groningen.Veenstra geeft aan dat de burn-out die ze heeft gehad niet heeft meegespeeld in haar beslissing om niet beschikbaar te zijn voor Midden-Groningen. Door die burn-out zat ze eerder dit jaar vier maanden thuis. 'Maar dat is niet de reden dat ik niet terugkeer. Wel ga je in zo'n periode nadenken over de toekomst.'Die toekomst ligt dus niet in de fusiegemeente die per 1 januari ontstaat. 'Ik werk nu in een kleine gemeente met ongeveer 12.500 inwoners. Een veel grotere gemeente past gewoon niet bij mij. Als een school aardbevingsbestendig moet worden gemaakt wil ik bijvoorbeeld weten welke kinderen op die school zitten. Dat kan in een gemeente van 60.000 inwoners niet.'Veenstra woont in Veendam en sluit zich na haar vertrek als wethouder aan bij de SP-fractie van Veendam. Ze doet dat om daar 'te knokken voor een socialer Veendam'.Wat voor functie ze gaat bekleden of wat ze ambieert, weet ze naar eigen zeggen nog niet.Wel zijn er op 21 maart 2018 gemeenteraadsverkiezingen in Veendam. Daar is de SP op dit moment de grootste oppositiepartij. Het ligt dus voor de hand dat, mocht de SP weer goed scoren tijdens de verkiezingen, Veenstra daar kandidaat-wethouder is.Maar dat wil Veenstra nog niet bevestigen. 'Dat is niet aan de orde op dit moment. We moeten daar binnen de fractie nog een keuze over maken. Maar laat het duidelijk zijn dat het wachtgeld dat ik na 1 januari ontvang naar mijn idee een tussenoplossing moet zijn. Ik wil zo snel mogelijk weer aan het werk.'