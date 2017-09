Man die inbrak in een woning meldt zich bij de politie

(Foto: RTV Noord)

Een 19-jarige man uit Winsum is aangehouden voor een woninginbraak. De man meldde zich maandagochtend zelf bij de politie.

De inbraak waarvoor hij is aangehouden, vond in de nacht van zaterdag op zondag plaats aan de Molenstraat in Appingedam.



Niet thuis

De 19-jarige Winsumer werd na buurtonderzoek aangewezen als de dader. Toen de politie hem thuis opzocht, was hij afwezig. Zijn huisgenoten kregen de boodschap aan hem door te geven zich te melden.



Dat deed hij maandagochtend. Het is volgens de politie niet bekend wat er is buitgemaakt bij de inbraak.