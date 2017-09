Showband Marum wil Atlantische Oceaan oversteken

Showband Marum tijdens hun optreden op het WMC in Kerkrade. (Foto: © Korpsmuziek)

Het WK van World Associaton of Marching Show Bands (WAMSB) in het Canadese Calgary krijgt in 2019 mogelijk een Groningse deelnemer.





De gouden plak die de showband eind juli op het WMC in Kerkrade veroverde, was aanleiding voor de Canadese organisatie om de Marumers uit te nodigen.



Sponsoren en fondsen

'We gaan eerst uitzoeken wat de trip kost. De leden doen zelf een bijdrage, maar we hebben ook sponsoren nodig en bekijken welke fondsen de trip kunnen ondersteunen', laat voorzitter Roelf Beukema weten op de website van de Showband.



