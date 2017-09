Buurt komt in actie tegen homohaat: 'Triest dat dit nodig is'

(Foto: Stefan Bleeker/RTV Noord) (Foto: Stefan Bleeker/RTV Noord) Buurtbewoner Sander Kremer doet ook mee aan de posteractie (Foto: Stefan Bleeker/RTV Noord)

Bewoners van de Oosterpoortwijk in de stad Groningen komen in actie tegen homohaat. In verschillende straten prijken posters op deuren en ramen met de tekst: 'geen homohaat in onze straat'.





'Compleet debiel'

Een van de wijkbewoners die de poster ophing, is Sander Kremer. 'Het is heel triest dat dit hier gebeurd is. Het is compleet debiel. Die mensen zouden drie keer moeten nadenken voordat ze iets roepen.'



Zelf kreeg Kremer weinig mee van de gebeurtenissen. 'Ik ben net terug van vakantie. De poster lag op mijn deurmat toen ik thuiskwam na het halen van wat boodschappen. Ik kende de aanleiding niet, maar sta er sowieso achter en heb hem meteen opgehangen.'



Gezellige buurt

Na wat onderzoek vond Kremer de aanleiding voor de posteractie. 'Ik sta er daardoor alleen maar meer achter. Ik vind dit een gezellige buurt, maar het is heel triest dat dergelijke posteracties in deze tijd nog nodig zijn.'



Lees ook: Eén derde van homo's en lesbiennes voelt zich onveilig bij stappen in Stad

Aanleiding voor de actie is het relaas van buurtbewoner Koen Ipema. Hij werd enkele weken geleden uitgescholden en vertelde dat hij zich niet meer veilig voelde op straat.Een van de wijkbewoners die de poster ophing, is Sander Kremer. 'Het is heel triest dat dit hier gebeurd is. Het is compleet debiel. Die mensen zouden drie keer moeten nadenken voordat ze iets roepen.'Zelf kreeg Kremer weinig mee van de gebeurtenissen. 'Ik ben net terug van vakantie. De poster lag op mijn deurmat toen ik thuiskwam na het halen van wat boodschappen. Ik kende de aanleiding niet, maar sta er sowieso achter en heb hem meteen opgehangen.'Na wat onderzoek vond Kremer de aanleiding voor de posteractie. 'Ik sta er daardoor alleen maar meer achter. Ik vind dit een gezellige buurt, maar het is heel triest dat dergelijke posteracties in deze tijd nog nodig zijn.'