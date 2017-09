Drietal mishandelt en berooft vrouw

(Foto: Erik Jansen van Galen - Karlis Dambrans / Flickr (cc))

Een 19-jarige vrouw is afgelopen weekend in de stad Groningen mishandeld en daarbij bestolen van haar telefoon.

Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in de Poelestraat bij de 'Stadsgarderobe'. Volgens het slachtoffer kreeg zij van iemand een duw, waardoor zijzelf tegen een andere vrouw opbotste.



Vuistslag

Deze vrouw reageerde met een vuistslag. Twee andere vrouwen bemoeiden zich er ook mee. Het drietal sloeg het slachtoffer tegen de grond. Toen zij weer opstond, waren de daders er vandoor en haar telefoon verdwenen. De mishandelde vrouw had een pijnlijk gezicht, maar ze hoefde niet naar het ziekenhuis.



Door beelden van bewakingscamera's te bekijken hoopt de politie te achterhalen wat er precies is gebeurd.